В Перми снова продлят срок действия проездных для студентов и школьников
ак сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, продлены будут проездные документы, которые были пополнены до 16 ноября этого года. Важно отметить, что в срок с 23 ноября и до момента окончания ограничений по ним не должно быть совершено ни одной поездки. Это необходимо для автоматического определения пользователей проездных документов, переведённых на дистанционное обучение. Напомним, дистант был объявлен в Перми с 16 ноября сроком на 28 дней.
Сейчас департамент транспорта формирует списки держателей льготных проездных документов. Дата продления будет определена после завершения режима действия ограничений.
Пополнение будет осуществляться на количество неизрасходованных поездок. В случае с безлимитными тарифами их действие будет продлено на количество дней, выпавших на время действия режима самоизоляции. Это будет сделано автоматически, держателям карт никуда специально обращаться не придется.
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