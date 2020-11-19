В Перми снова продлят срок действия проездных для студентов и школьников

Для студентов и школьников Перми будет снова продлён срок действия проездных документов. Такое поручение городскому департаменту транспорта дал глава Перми Дмитрий Самойлов.ак сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, продлены будут проездные документы, которые были пополнены до 16 ноября этого года. Важно отметить, что в срок с 23 ноября и до момента окончания ограничений по ним не должно быть совершено ни одной поездки. Это необходимо для автоматического определения пользователей проездных документов, переведённых на дистанционное обучение. Напомним, дистант был объявлен в Перми с 16 ноября сроком на 28 дней.Сейчас департамент транспорта формирует списки держателей льготных проездных документов. Дата продления будет определена после завершения режима действия ограничений.Пополнение будет осуществляться на количество неизрасходованных поездок. В случае с безлимитными тарифами их действие будет продлено на количество дней, выпавших на время действия режима самоизоляции. Это будет сделано автоматически, держателям карт никуда специально обращаться не придется.