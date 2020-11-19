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Мир отмечает День отказа от курения
Считается, что при хорошей осведомленности о вреде никотина подавляющее число людей отказываются от табака. Поэтому сегодняшний день - просветительский. Врачи предлагают попробовать не курить хотя бы в этот день.
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