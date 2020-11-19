В Перми завершился фестиваль Дениса Мацуева

В Перми с успехом завершился фестиваль Дениса Мацуева. В Пермской краевой филармонии, которая является организатором большого праздника, подводят итоги.Ошеломительные импровизации и волнующие пульсации ритмов, от которых то сердце замирает, то начинает биться быстрее. Такой яркой точкой завершился фестиваль Дениса Мацуева, который Пермская краевая филармония проводит уже в 10-й раз. Участники зажигательного джем-сейшена «И классика и джаз» не только хедлайнеры и друзья маэстро, но и юные дарования.Фестиваль Дениса Мацуева в особых условиях этого года - явление уникальное. Пермская филармония приложила серьезные усилия для того, чтобы этот праздник музыки состоялся.Музыкальная четырехдневная "терапия" началась сольным концертом, посвященным юбилею Бетховена. Два следующих дня - настоящая симфоническая феерия. Участники - выдающиеся музыканты с мировыми именами: Российский национальный оркестр Михаила Плетнева, виолончелист Александр Рамм, оперная дива Хибла Герзмава, скрипач Сергей Догадин, и конечно, Денис Мацуев. Открытием фестиваля стала 16-летняя пианистка, лауреат международных конкурсов Ева Геворгян, она исполнила Концерт №3 Сергея Прокофьева.Еще одна традиция - гала-концерт наших "искорок" - так маэстро называет стипендиатов и лауреатов межрегионального конкурса "Новые имена". Более 130 претендентов со всего Прикамья. Решением жюри выбрано 7 победителей.Границы зрительской аудитории год за годом становятся шире. Прямые трансляции концертов состоялись в 25 филиалах виртуального концертного зала Пермской филармонии по всему краю.Юбилейный фестиваль Дениса Мацуева, который в этом году посетили более 4000 слушателей, состоялся при поддержке министерства культуры России в рамках программы Всероссийские филармонические сезоны", фонда президентских грантов и министерства культуры Пермского края.