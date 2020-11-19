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В Перми завершился фестиваль Дениса Мацуева
Фестиваль Дениса Мацуева в особых условиях этого года - явление уникальное. Пермская филармония приложила серьезные усилия для того, чтобы этот праздник музыки состоялся.
Музыкальная четырехдневная "терапия" началась сольным концертом, посвященным юбилею Бетховена. Два следующих дня - настоящая симфоническая феерия. Участники - выдающиеся музыканты с мировыми именами: Российский национальный оркестр Михаила Плетнева, виолончелист Александр Рамм, оперная дива Хибла Герзмава, скрипач Сергей Догадин, и конечно, Денис Мацуев. Открытием фестиваля стала 16-летняя пианистка, лауреат международных конкурсов Ева Геворгян, она исполнила Концерт №3 Сергея Прокофьева.
Еще одна традиция - гала-концерт наших "искорок" - так маэстро называет стипендиатов и лауреатов межрегионального конкурса "Новые имена". Более 130 претендентов со всего Прикамья. Решением жюри выбрано 7 победителей.Границы зрительской аудитории год за годом становятся шире. Прямые трансляции концертов состоялись в 25 филиалах виртуального концертного зала Пермской филармонии по всему краю.
Юбилейный фестиваль Дениса Мацуева, который в этом году посетили более 4000 слушателей, состоялся при поддержке министерства культуры России в рамках программы Всероссийские филармонические сезоны", фонда президентских грантов и министерства культуры Пермского края.
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