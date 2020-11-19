Девушки-курсанты из Росгвардии - в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Девушки-курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии прошли в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Из всех 131 представленных команд это единственная полностью женская. Проект объединил IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Пермская сборная «Факультет связи» взялась за разработку сервиса для людей с ограниченными возможностями здоровья. Онлайн-платформа помогает пользователям найти работу с учётом диагноза и компетенций соискателя или получить новую профессию. Также разработка ориентирована на получение социальных услуг, помощь волонтёров и быстрый заказ лекарств.Ксения Иванова, курсант 11 роты факультета связи Пермского военного института войск национальной гвардии: "Нет ещё таких сайтов, чтобы всё было доступно и легко. Потому что люди с ограниченными возможностями не могут сходить куда-то, не могут искать — это им очень тяжело. А мы сделали всё в одной точке. Одна точка доступа — три клика — и всё у тебя уже под рукой». Пермская команда в действительности является всероссийской сборной — девушки приехали на учёбу в институт из Ростова, Моздока, Алтайского края и Крыма. Каждая выполняет свою функцию — это разработка идеи, написание алгоритмов, дизайн и т. д.Талисман команды - медведь по кличке Хаки: игрушку девушкам подарили на одном из предыдущих конкурсов. В этом году разработчицы решили представить проект, составив конкуренцию мужской команде своего вуза, а в итоге смогли пройти дальше юношей.Артём Греков, доцент кафедры программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем Пермского военного института войск национальной гвардии, кандидат технических наук: "По условиям конкурса, те, кто входит в 5 лучших, участвуют в финале. Финал состоится 27-29 ноября в Москве. При условии успешного выступления участники будут приглашены на гранд-финал 7-8 декабря в Москву".