Квартальные инспекторы следят за уборкой пермских дворов

Положительно зарекомендовавшие себя прошлой зимой квартальные инспекторы, следящие за уборкой пермских тротуаров и дворов, уже вышли на работу и совершают обходы каждое утро.За день надо как минимум дважды обойти 10 улиц в самом центре города. Анна Пенькова квартальный инспектор в Ленинском районе Перми. Неважно, шел снег или нет, о состоянии тротуаров и проезжей части надо составить ежедневный отчет, желательно с фотографиями.

Анна Пенькова, квартальный инспектор административно-технической инспекции по Ленинскому району Перми: "Сегодня нарушений не выявлено, нарушения были выявлены вчера. Скользкость на тротуаре, которая была устранена".

На прошлой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов чётко дал понять - снега и льда в центре города на тротуарах быть не должно.

Татьяна Потехина, начальник отдела по Ленинскому району административно-технической инспекции города Перми: "Тротуар должен быть прометен на всю ширину, не должно быть зимней скользкости и, естественно, если есть скользкость, он должен быть обработан противогололедным материалом".Все подрядчики переведены на зимний режим работы. При частом переходе через нулевую температурную отметку очистка тротуаров требует особых усилий. В центре города чаще всего используют современный противогололедный реагент - «Бионорд».

Приведение улиц в порядок - это необязательно трактор или дворник с лопатой. Простейшая механизация сегодня также приветствуется. Вот так выглядит рассыпка реагента. Открыл - и он уже начинает действовать. На благоустройстве в Ленинском районе работает два подрядчика, взаимодействие с заказчиком самое оперативное. Данные о работе от инспекции и других контролирующих ведомств поступают в реальном времени.

Алексей Потуткин, и.о. директора МКУ «Благоустройство Ленинского района»: "Фотографии пересылаем. Тут же отправляет подрядная организация своих людей, технику, устраняют и обратно сбрасывают нам полученный результат работы".Сами подрядчики тем временем готовятся к наступлению первых серьезных снегопадов. Вся техника к работе готова, тем более что первый гололёд уже отработали.

Алексей Селиванов, начальник участка компании-подрядчика: "Все готово, готовы выехать в любой момент. Заготовлено порядка тысячи тонн галита".

Жителям пока также предлагают не оставаться в стороне. И в случае обнаружения нарушений в части содержания улиц, немедленно обращаться в администрацию района.