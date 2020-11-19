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Жюри конкурса "Щит России" выберет победителей из 310 журналистских работ
Старт фестивалю дал председатель оргкомитета «Щита России», заместитель генерального директора ВГТРК - Рифат Сабитов. Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, председатель организационного комитета фестиваля «Щит России»: "Хочу передать слова благодарности от Добродеева Олега Борисовича всем организаторам, участникам, жюри, пожелать всем крепчайшего здоровья, сегодня это очень важно, берегите себя, своих близких, больших творческих успехов. Итак – 23-й фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России 2020» объявляю открытым!"
23 года существует фестиваль «Щит России», и за это время жюри посмотрело уже не менее 5 тысяч самых разных работ. Бессменный председатель судейской комиссии спецкор ВГТРК Александр Сладков говорит, что за всё это время и фестиваль, и его участники идут только вверх.
Александр Сладков, председатель жюри фестиваля «Щит России», специальный корреспондент ВГТРК: "Растёт культурный уровень подачи работ, оформление, растёт уважение к фестивалю. Это эволюционный процесс, и он идёт поступательно, позитивно, с набором высоты, с набором положительных качеств, новых сторон".
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