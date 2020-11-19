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Повышение производительности труда: как работает нацпроект в Прикамье

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил руководителям муниципалитетов усилить работу с местными предприятиями по включению их в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". «Вести» уже рассказывали, как глава региона обрушился с критикой по этому поводу на Кизел и Гремячинск. Но справедливо будет отметить, что по некоторым статьям в целом край в числе лидеров страны. Как должна работать задуманная система?Сменный мастер Дмитрий Батуев отвечает за бесперебойную работу цеха по изготовлению модульных зданий. Работают в две смены по 30 человек. С декабря прошлого года на предприятии активно внедряют технологии бережливого производства.
Дмитрий Батуев, сменный мастер на предприятии «Модуль-строй»: "Ввели систему 5С. И зарплаты немного подросли".
Работа в цеху поставлена на рельсы - в прямом и переносном смысле. Оставаясь на местах, рабочие передают каркас будущей теплушки по конвейеру. Наладить потоковую систему производства предприятию помогли специалисты регионального центра компетенций. И это лишь часть возможностей, которую компания «Модуль-строй» получила с момента вступления в региональную программу в рамках национального нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Произошедшие за 6 месяцев позитивные изменения отмечают сотрудники и отражают графики развития.
Владимир Скляров, руководитель коммерческого отдела компании «Модуль-строй»: "Сократилось время простоев на производстве, как минимум на 30 процентов, увеличилась выработка продукции на человека, на сотрудника - на 50 процентов". В рамках нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, в регионе запущена система, когда представители разных направлений промышленности, а также отраслей ЖКХ, строительства, пассажирских перевозок и других, внедряя технологии бережливого производства, получают административную и налоговую поддержку, льготные займы взамен на поддержку существующих и создание новых рабочих мест.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Работа ведётся в нескольких направлениях: это работа регионального центра компетенций, это переключение и повышение квалификации работников компаний по программе «Лидеры производительности№. Между прочим, Пермский край занимает здесь второе место по стране".
Ожидается, что к 2024 году к проекту будет подключено порядка 142 пермских предприятий. Участие в проекте для предприятий бесплатное, но нужно соответствовать определённым критериям: быть задействованным в одной из базовых несырьевых отраслей экономики, например, как здесь: обрабатывающая промышленность. Иметь выручку от 400 миллионов рублей в год. И, конечно, быть зарегистрированным на территории Пермского края. Решение о заключении договора остаётся за регионом.
Для предприятий участие в нацпроекте в итоге означает сокращение производственных издержек, рост выручки, возможность создать новые рабочие места и повысить заработную плату рабочих. Последнее, как подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин, самый важный результат.

Метки: Экономика, Сделано в Перми

Опубликовано: 19.11.2020 в 10:10 в рубрике - Вести Пермь

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