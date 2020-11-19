В Перми подвели итоги проекта "Семейные отряды Волонтеров Победы", которым, правда, из-за пандемии пришлось побывать добровольцами еще и в иных акциях, помогая пожилым людям и врачам. Квест «Дети Победы» в самом разгаре. Но участников на этих кадров нет. Это кураторы. А вот желающие ответить на вопросы про Великую Отечественную войну могли сделать это онлайн в социальной сети, а также по сотовой связи.Если бы не пандемия, радиоведущий Эдуард Кузнецов провел бы патриотическую игру, например, в городском парке. В новых реалиях площадкой для выполнения заданий стали личные сообщения, где отвечали на задания 30 команд – это семейные отряды проекта «Волонтеры Победы»Подведение итогов онлайн-квеста прошло дистанционно.Съёмочная бригада «Вестей» тоже присоединилась к онлайн-конференции. Кончено, формат необычный, когда квест проходит не вживую, а в виртуальном пространстве. Но есть и плюсы – можно участвовать из любой точки Пермского края. Проект «Семейные отряды Волонтёров Победы» начался ещё в апреле этого года. И квест стал лишь частью событий под общим названием «9 добрых дел», приуроченных к 75-летию Победы – это подарки и поздравления для ветеранов, акция Сад памяти дома, Георгиевская лента-онлайн и Бессмертный полк-онлайн, Письмо Победы и Окна Победы.Дарья Белякова-Тихонова, региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»: "Проект себя показал успешно, и теперь мы его масштабируем на федеральный уровень, сейчас прописываем положение".Всего в проекте свою активность проявили 56 семейных отрядов. За самые заметные добрые дела участники получили медали Президента РФ «Мы вместе» за волонтёрскую деятельность во время борьбы с коронавирусом и подарки от Пермской городской думы. Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской думы: "Вам вручается грамота к памятной медали. Медаль, спасибо вам большое за ваше участие, за ваш труд, вот вам подарок!"По итогам первое место заняла семья Галяминых. Они участвовали во всех мероприятиях, а в онлайн-квесте стали третьим. Но для них главное не победа, а участие.Юлия Галямина: "Участие в этом проекте для нас очень важно, потому что это история нашей Родины, нашей семьи, наших родственников".В словах победителей – задача проекта: сохранение исторической памяти, в том числе через интерактивные игры.