Как обанкротиться бесплатно?
С 1 сентября благодаря изменениям, внесённым в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», у россиян появилась возможность бесплатно пройти процедуру банкротства. На горячей линии можно узнать, какие категории должников могут бесплатно признать себя банкротом, куда нужно обращаться, какая сумма долга должна быть у должника, каковы правовые последствия официального признания банкротом.
Кроме того, можно обратиться по вопросам банкротства в иных процедурах, в том числе по невыплате задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах, о погашении задолженности перед «залоговыми» кредиторами,.
Горячая линия в Управлении Росреестра по Пермскому краю будет работать в четверг, 19 ноября с 10:00 до 12.00. Телефоны (342)205-96-08, 205-95-64.
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