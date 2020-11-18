Как обанкротиться бесплатно, пермякам расскажут на горячей линии Росреестра. В 2020-м в Прикамье в том числе из-за ковидного кризиса и возрастающей неплатежеспособности признано банкротами более 2 тысяч должников из числа юридических и физических лиц.С 1 сентября благодаря изменениям, внесённым в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», у россиян появилась возможность бесплатно пройти процедуру банкротства. На горячей линии можно узнать, какие категории должников могут бесплатно признать себя банкротом, куда нужно обращаться, какая сумма долга должна быть у должника, каковы правовые последствия официального признания банкротом.Кроме того, можно обратиться по вопросам банкротства в иных процедурах, в том числе по невыплате задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах, о погашении задолженности перед «залоговыми» кредиторами,.Горячая линия в Управлении Росреестра по Пермскому краю будет работать в четверг, 19 ноября с 10:00 до 12.00. Телефоны (342)205-96-08, 205-95-64.