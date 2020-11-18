ТЮЗ: давайте скажем "Спасибо" врачам
Тему новогоднего конкурса назвали «Спасибо врачам!». Юным зрителям предлагают подготовить рисунки, сувениры, гирлянды, которыми можно украсить комнату. Это должны быть небольшие работы с практическим применением. Авторы всех подарков, которые 23 декабря отправятся в больницы, получат благодарность от Пермского ТЮЗа за участие в новогоднем конкурсе.
Сроки приема работ – 16,17,18 декабря с 13.00 до 19.00. 20 декабря – с 11.00 до 16.00. Подарки принимаются на главном входе в театр.
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