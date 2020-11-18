В Перми торжественно открылся фестиваль "Щит России"

Сегодня в Перми на базе ГТРК «Пермь» прошла торжественная церемония открытия XХIII фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой конкурс пройдет вонлайн-формате.Прямая трансляция церемонии велась на сайте фестиваля щит-россии.рус, а также на сайте ГТРК "Пермь" и в официальных страницах ГТРК "Пермь" в соцсетях. Открыл фестиваль председатель организационного комитета фестиваля «Щит России», руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Были организованы прямые включения с коллегами-журналистами из Нижнего Новгорода, Салехарда, Калининграда, Новосибирска и других городов.В этом году на творческий конкурс фестиваля поступило 310 телевизионных и радиоработ. География участников — от Калининграда и Санкт-Петербурга до Магадана и Южно-Сахалинска, от Архангельска до регионов Северного Кавказа и Крыма.В течение трех дней фестиваля участников ждет насыщенная образовательная программа - семинары и мастер-классы по теле и радиожурналистике. Учредитель фестиваля «Щит России» - Всероссийская Телевизионная и Радиовещательная Компания (ВГТРК), при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Администрации губернатора Пермского края. Фестиваль реализуется в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 –2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №1493 от 30.12.2015г.