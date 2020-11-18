Мы - вместе: в Перми чествуют волонтёров
Два события было решено объединить в одно, так как участники думского конкурса, а это 56 отрядов, в большинстве своем участвовали и в иных добровольческих проектах Перми и Пермского края.
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29.10.2020 в 12:20
Мы - вместе: в Перми чествуют волонтёров
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В Прикамье ожидается потепление
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Первенство Прикамья по плаванию проходит при пустых трибунах
В Перми проверяют содержание тротуаров и дворов
На Совете представительных органов обсудили вопросы бюджетной и налоговой политики
Уникальные новогодние подарки для детей
В Перми открывается фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России»
Дефицит бюджета Перми на 2021 год составит больше двух миллиардов рублей
Новый учебный корпус авиатехникума им. А. Д. Швецова достроят в 2022 году
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