"ГТО — неизвестное об известном" - выставка под таким названием открылась в центре тестирования, методологии и совершенствования результатов ГТО. Экспозиция представляет обширный набор информации и фотографий, где представлена история комплекса «Готов к труду и обороне» с момента становления до 91 года. Особенности выставки заключаются в том, что она может быть мобильной и, по словам организаторов, должна охватить в перспективе максимальную аудиторию.Первыми посетителями стали молодые люди - пермские активисты, которые сами сдают нормы ГТО И намерены стать слушателями курса «Спортивный волонтёр», чтобы в дальнейшем помогать всем желающим заниматься физической культурой и пробовать свои силы в сдаче нормативов.Что касается выставки, выбранный формат, по мнению экспертов, наиболее актуален - максимум информации, доступная подача от подготовленных лекторов.