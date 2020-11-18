ГТО - неизвестное об известном
Первыми посетителями стали молодые люди - пермские активисты, которые сами сдают нормы ГТО И намерены стать слушателями курса «Спортивный волонтёр», чтобы в дальнейшем помогать всем желающим заниматься физической культурой и пробовать свои силы в сдаче нормативов.
Что касается выставки, выбранный формат, по мнению экспертов, наиболее актуален - максимум информации, доступная подача от подготовленных лекторов.
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