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← В Перми работает «горячая линия» по дистанционному обучению школьников

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В Прикамье ожидается потепление

В Пермском крае сегодня ожидается довольно холодная ночь. Но она, возможно, станет переломной для температурного фона недели. С четверга в регионе прогнозируется потепление до -4 градусов и осадки в виде снега. Однако самым теплым днем на этой неделе может стать пятница, 20 ноября. Воздух может прогреться до +1 градуса. С подробностями к эфиру присоединился постоянный консультант "Вестей" в вопросах погоды Андрей Шихов из ГИС-Центра классического университета.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В выходные дни усилится влияние антициклона, есть вероятность прояснений по южной части края. Предварительно в воскресенье температура снова понизится до минус 8- минус 10 градусов. Осадки вероятны по северу территории, по югу их скорее всего не будет".

Опубликовано: 18.11.2020 в 15:25 в рубрике - Вести Пермь

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