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В Прикамье ожидается потепление
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В выходные дни усилится влияние антициклона, есть вероятность прояснений по южной части края. Предварительно в воскресенье температура снова понизится до минус 8- минус 10 градусов. Осадки вероятны по северу территории, по югу их скорее всего не будет".
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