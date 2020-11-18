В Перми работает «горячая линия» по дистанционному обучению школьников
Если у родителей или педагогов есть вопросы по организации дистанта в 5-11-х классах школ Перми, их можно задать в ходе работы «горячей линии», организованной департаментом образования. Она работает до 20 ноября в рабочее время – с 09:00 до 18:00 – по телефону: 212-70-50.
Все поступившие вопросы будут рассмотрены специалистами, при необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Первенство Прикамья по плаванию проходит при пустых трибунах
В Перми проверяют содержание тротуаров и дворов
На Совете представительных органов обсудили вопросы бюджетной и налоговой политики
Уникальные новогодние подарки для детей
В Перми открывается фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России»
Дефицит бюджета Перми на 2021 год составит больше двух миллиардов рублей
Новый учебный корпус авиатехникума им. А. Д. Швецова достроят в 2022 году
593 школьника и студента названы "Гордостью Пермского края"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2020
Стартовало Первенство Пермского края по плаванию
Добавить комментарий: