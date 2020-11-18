Первенство Прикамья по плаванию проходит при пустых трибунах

В Перми проходит Первенство Прикамья по плаванию среди ребят в возрасте до 16 лет. Две сотни спортсменов борются за право попасть в сборную края. При этом впервые столь важные соревнования проходят при пустых трибунах. Сильнейшие пловцы традиционно на четвертой и пятой дорожках. В 50-метровом заплыве вольным стилем основная борьба развернулась между кандидатами в мастера спорта Никитой Копыловым и Юрием Ершовым. Однако Никита, который финишировал первым, в голове держал время обладателя рекорда на этой дистанции - 23,22 секунды.

Никита Копылов, кандидат в мастера спорта, участник Первенства Пермского края по плаванию: "Я не увидел своё время, но, надеюсь, я его побил. Я долго готовился, был огромный перерыв, первые соревнования прошли неудачно у меня, но я осознал ошибки и исправил их".

В Первенстве Пермского края принимают участие более 190 спортсменов до 16 лет. В списке дисциплин - комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. Также программой предусмотрены две эстафеты 4 по 50 метров.

Впервые эти соревнования проходят без зрителей, но таковы требования безопасности. Всё это тоже участники и они, кстати, прошли обязательное тестирование на коронавирус. Без поддержки ребята не останутся: все старты попадают в кадры трансляции.

За Анну болеют в родной Губахе. И она не единственный иногородний спортсмен: несмотря на сложную эпидобстановку, приехать на первенство смогли также участники из Березников, Кудымкара и Краснокамска. Соревновательный опыт, по их словам, тренировками не заменить.

Анна Попова, участница Первенства Пермского края по плаванию (г.Губаха): "У тебя есть стимул, соперников ты видишь, и результаты улучшаются. Впечатления хорошие, заплыв прошёл не совсем, как ожидала, но хорошо, что в таких условиях можно провести соревнования". Соревнования проходят 17 и 18 ноября. Поддерживает команды и тренеров компания «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» – спорту».

Владимир Тараторкин, главный судья Первенства Пермского края по плаванию: "То, что федерация плавания проводит соревнования в столь сложной обстановке - это, конечно, здорово. Эти соревнования являются отбором на все последующие всероссийские турниры, то есть по итогам комплектуется команда Пермского края".

Никита Копылов 100% в сборной, однако до рекорда, установленного ранее, ему всё-таки не хватило 76 сотых секунды. 18 ноября – очередная возможность стать лидером. Поддержать Никиту и других спортсменов можно, став зрителем онлайн-трансляции в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте».