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Уникальные новогодние подарки для детей
В новогоднюю ночь каждый из нас ждет чуда. Что уж говорить о детях, если даже взрослые с нетерпением ожидают этого прекрасного праздника, который ассоциируется с различного рода волшебными событиями. Естественно, присутствуют и подарки, куда же без них. Во многих странах существует замечательная традиция дарить своим детям игрушки, о которых они мечтали на протяжении года. Правильно выбранный подарок станет причиной создания незабываемой атмосферы в семье, которая останется приятным воспоминанием на весь следующий год.
Как оформить новогодний подарок ребенку
Немаловажную роль играет оформление сюрприза, ведь дети любят приятные неожиданности. Взрослым прежде всего нужно учесть запросы ребенка, а затем проявить креативность во время выбора подходящего подарка. Практически любой гостинец, положенный под елочку, вне всяких сомнений, вызовет бурю восторга у малышей. Однако правильно и с любовью упакованный новогодний сувенир запомнится им надолго.
Благо, сейчас родителям ничто не мешает оформить праздничный подарок различными способами. Вот некоторые из них:
- Сделать его в виде картонной коробки. Несомненное достоинство этого варианта заключается в том, что он доступен для людей с разными видами доходов. Упаковка может быть выполнена в виде Деда Мороза или Снегурочки, а также раскрашена изображениями героев современных популярных мультфильмов.
- Преподнести сюрприз в тубе. Подарочная упаковка выглядит довольно необычно, благодаря чему ребенок будет открывать ее с особым интересом.
- Приготовить подарок в жестяной упаковке. В этом случае гарантируется привлекательный внешний вид. Мало того, тара из жести отличается достаточной прочностью, что позволит хранить сувениры (например, хрупкие елочные игрушки) в течение длительного времени.
- Подарить ребенку праздничное изделие, помещенное в деревянный сундучок. Это будет поистине сказочный и довольно неожиданный сюрприз.
- Упаковать долгожданный подарок в мягкую игрушку. В плюшевых героях можно скрыть не только различные милые безделушки, но и сладости.
Что подарить детям на Новый Год
Естественно, с возрастом предпочтения детей меняются. Но даже подростки придут в восторг от шоколадных конфет в ярких, необычных праздничных упаковках.На Новый Год подарок может быть как символлическим - коробка или целый мешок любимых сладостей, так и полезным и доложданным.
Практичными вариантами на новогодние праздники станут:
- - гаджеты (смартфоны, планшеты, ноутбуки) для детей постарше;
- - модная одежда;
- - брендовая косметика.
Малыши же придут в восторг от:
- - конструкторов с любимыми героями из мультиков;
- - плюшевых игрушек;
- - радиоуправляемых моделей (сейчас доступны варианты машин и траков как для мальчиков, так и для девочек, а универсальным подарком может стать, к примеру, радиоуправляемый динозавр);
- - интерактивные игрушки - они поют, двигаются, играют с малышом.
Какой бы подарок вы не выбрали, не забудьте дополнить его сладким гостинцем.
Благодаря одному из вариантов, описанных выше, родители смогут одновременно удивить и порадовать своих детей. Каждый ребенок индивидуален, поэтому требует отдельного подхода. Поскольку взрослым хорошо известны предпочтения младших членов семей, подобрать для них подходящий вариант не составит особого труда.
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