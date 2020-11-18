Уникальные новогодние подарки для детей

В новогоднюю ночь каждый из нас ждет чуда. Что уж говорить о детях, если даже взрослые с нетерпением ожидают этого прекрасного праздника, который ассоциируется с различного рода волшебными событиями. Естественно, присутствуют и подарки, куда же без них. Во многих странах существует замечательная традиция дарить своим детям игрушки, о которых они мечтали на протяжении года. Правильно выбранный подарок станет причиной создания незабываемой атмосферы в семье, которая останется приятным воспоминанием на весь следующий год.

Как оформить новогодний подарок ребенку

Немаловажную роль играет оформление сюрприза, ведь дети любят приятные неожиданности. Взрослым прежде всего нужно учесть запросы ребенка, а затем проявить креативность во время выбора подходящего подарка. Практически любой гостинец, положенный под елочку, вне всяких сомнений, вызовет бурю восторга у малышей. Однако правильно и с любовью упакованный новогодний сувенир запомнится им надолго.

Благо, сейчас родителям ничто не мешает оформить праздничный подарок различными способами. Вот некоторые из них:

Сделать его в виде картонной коробки. Несомненное достоинство этого варианта заключается в том, что он доступен для людей с разными видами доходов. Упаковка может быть выполнена в виде Деда Мороза или Снегурочки, а также раскрашена изображениями героев современных популярных мультфильмов. Преподнести сюрприз в тубе. Подарочная упаковка выглядит довольно необычно, благодаря чему ребенок будет открывать ее с особым интересом. Приготовить подарок в жестяной упаковке. В этом случае гарантируется привлекательный внешний вид. Мало того, тара из жести отличается достаточной прочностью, что позволит хранить сувениры (например, хрупкие елочные игрушки) в течение длительного времени. Подарить ребенку праздничное изделие, помещенное в деревянный сундучок. Это будет поистине сказочный и довольно неожиданный сюрприз. Упаковать долгожданный подарок в мягкую игрушку. В плюшевых героях можно скрыть не только различные милые безделушки, но и сладости.

Что подарить детям на Новый Год

Естественно, с возрастом предпочтения детей меняются. Но даже подростки придут в восторг от шоколадных конфет в ярких, необычных праздничных упаковках.На Новый Год подарок может быть как символлическим - коробка или целый мешок любимых сладостей, так и полезным и доложданным.

Практичными вариантами на новогодние праздники станут:

- гаджеты (смартфоны, планшеты, ноутбуки) для детей постарше;

- модная одежда;

- брендовая косметика.

Малыши же придут в восторг от:

- конструкторов с любимыми героями из мультиков;

- плюшевых игрушек;

- радиоуправляемых моделей (сейчас доступны варианты машин и траков как для мальчиков, так и для девочек, а универсальным подарком может стать, к примеру, радиоуправляемый динозавр);

- интерактивные игрушки - они поют, двигаются, играют с малышом.

Какой бы подарок вы не выбрали, не забудьте дополнить его сладким гостинцем.

Благодаря одному из вариантов, описанных выше, родители смогут одновременно удивить и порадовать своих детей. Каждый ребенок индивидуален, поэтому требует отдельного подхода. Поскольку взрослым хорошо известны предпочтения младших членов семей, подобрать для них подходящий вариант не составит особого труда.