В Перми открывается фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России»

18 ноября открывается XXIII фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России», традиционно проводимый ГТРК «Пермь».

Накануне оргкомитет провел предстартовое заседание. Зарегистрировано 310 работ со всей России. Новшеств два: впервые фестиваль пройдет в онлайн формате, а еще добавлена номинация, которой до сих пор не было - «Город трудовой доблести».

Валерий Сергеев, заместитель председателя организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля военно-патриотических теле- и радиопрограмм «Щит России»: "Мы видим, что наши журналисты на «Щит России» привозят материалы, связанные с городами-героями. А «Город трудовой доблести» - первое такое начало. Мы с нетерпением ждем, как жюри оценит присланные работы. Думаю, что это начало, и наверно, эта номинация закрепится и из года в год будет на фестивале присутствовать".Церемония открытия фестиваля состоится 18 ноября в 16:00, трансляция будет организована на сайтах «Щит России» и «Вести-Пермь». Также сегодня пройдёт первое заседание жюри в смешанном формате: большая часть экспертов примет участие в обсуждении онлайн, однако председатель жюри, специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков приедет в Пермь и будет отсматривать и слушать журналистские материалы очно. Для участников фестиваля организуют мастер-классы известных коллег - среди них первый заместитель генерального директора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов, обозреватель радиостанции «Вести ФМ» Владимир Аверин.