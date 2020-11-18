На Совете представительных органов обсудили вопросы бюджетной и налоговой политики

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы и в работу Совета представительных органов. Руководители муниципальных дум и земских собраний региона обсудили актуальные проблемы в режиме видеоконференции на площадке Законодательного собрания. Впервые в истории Совета дистанционное голосование проведено с использованием мобильного приложения «Единый виртуальный кабинет депутата». Наибольший интерес вызвал вопрос об основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

Михаил Алатырев, председатель Думы Осинского городского округа: "Постоянная работа с Законодательным собранием дает нам возможность быть в курсе всех новостей и тенденций. Это очень важно, так как мы на местах не всегда видим всю картину. А когда принимаем бюджет, надо в любом случае быть в одном тренде с краем, так как многие вопросы решаются исключительно при совместном финансировании из муниципального и краевого бюджетов".

Перед главами представительных органов выступили депутат Государственной думы Игорь Сапко и исполняющая обязанности регионального министра финансов Екатерина Тхор. Они рассказали об особенностях формирования бюджета на федеральном и региональном уровнях. Из-за пандемии сегодня наблюдается заметное снижение доходов, так что сейчас важно поддержать муниципалитеты. За счет региональных субсидий и дотаций обеспечить выполнение основных полномочий на местах.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "С нашей точки зрения, очень важно провести такую синхронную работу в ближайшее время. Для того чтобы в январе месяце мы вышли с принятыми бюджетами. Самое главное сделать так, чтобы бюджеты всех уровней власти были сбалансированы. Только в этом случае это позволит стабильно двигаться Пермскому краю и преодолевать проблемы, которые возникают и которые мы предвидим в следующем году".