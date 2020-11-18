Дефицит бюджета Перми на 2021 год составит больше двух миллиардов рублей
Депутаты городской думы провели пленарное заседание в режиме видеосвязи и одобрили в первом чтении бюджет Перми на 2021-й и два последующих года. Главный финансовый документ, как и прежде, сохранит социальную направленность. Львиная доля денег будет направлена на строительство детских садов, школ, дорог, спортивной инфраструктуры, расселение ветхого и аварийного жилья.
Наталья Мельник, председатель комитета по бюджету и налогам Пермской городской думы: "Бюджет города Перми - в федеральном и региональном тренде. Среди главных приоритетов остаются социальная направленность, развитие инфраструктуры города, а также реализация четырех национальных проектов: «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда».Прогнозируемые доходы городской казны на 2021-й год составят 44 миллиарда 240 миллионов рублей, расходы - 46 миллиардов 356 миллионов. Предполагаемый дефицит - чуть больше двух миллиардов. Его планируют закрыть за счет кредита из краевого бюджета под ноль целых одну сотую процента годовых.
Дмитрий Малютин, врио председателя Пермской городской думы: "Очень важно нам принять такой бюджет, чтобы он был эффективным, устойчивым, чтобы он учитывал все наши социальные расходы, чтобы он был социально ориентированным. И также учитывая, что мы сегодня живем в достаточно непростой экономической обстановке, чтобы бюджет был так или иначе сбалансирован. Даже путем использования кредитных средств, которые, может быть, мы будем вынуждены привлекать с вышестоящих бюджетов".
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