Новый учебный корпус авиатехникума им. А. Д. Швецова достроят в 2022 году

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Новый корпус будет рассчитан на 1000 человек. Его площадь составит 14,989 тыс. квадратных метров. Здание строится в квартале, ограниченном улицами Максима Горького, 33, 33а, Екатерининской, 49, ул. Луначарского, 24.
С предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут. На сегодня выполнено устройство котлована, фундаментов, подвальной части здания, частичный монтаж колонн первого этажа. Новый подрядчик должен продолжить строительство согласно проектной документации, составленной ООО «Строй-Эксперт».
Завершить строительство необходимо в III квартале 2022 года. Проект реализуется в рамках подготовки к 300-летию краевой столицы.
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