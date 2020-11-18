Новый учебный корпус авиатехникума им. А. Д. Швецова достроят в 2022 году

Депутаты городской думы сегодня провели пленарное заседание в режиме видеосвязи и одобрили в первом чтении бюджет Перми на 2021-й и два последующих года. Главный финансовый документ, как и прежде, сохранит социальную направленность. Львиная доля денег будет направлена на строительство детских садов, школ, дорог, спортивной инфраструктуры, расселение ветхого и аварийного жилья. Прогнозируемые доходы городской казны на 2021-й год составят 44 миллиарда 240 миллионов рублей, расходы — 46 миллиардов 356 миллионов. Предполагаемый дефицит — чуть больше двух миллиардов. Его планируют закрыть за счет кредита из краевого бюджета под ноль целых одну сотую процента годовых.