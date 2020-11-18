593 школьника и студента названы "Гордостью Пермского края"

Часть времени заседания регионального правительства была уделена подведению итогов конкурса "Гордость Пермского края". Школьники и студенты почетное звание получили не по результатам каких-то испытаний, а за дела уже свершенные и совершаемые ежедневно. Классика - основа всех основ. В том числе для того, чтобы в свободное время сочинять свою партитуру. Владимир Юрков - выпускник с отличием Пермской хоровой капеллы мальчиков.Владимир Юрков, победитель премии «Гордость Пермского края» в номинации «Культура и искусство»: "Музыка для меня, можно сказать, всё. В дальнейшем я планирую профессионально заняться хоровым дирижированием или симфоническим, там уж как пойдёт".В руках мамы Натальи только медалей более двух десятков. Собрали вместе их, дипломы, кубки за последние три года и заявились на конкурс в поддержку талантливой молодёжи «Гордость Пермского края». Набрали рекордные 749 баллов, и это безоговорочная победа в номинации «Искусство и культура». Наталья Юркова, мама Владимира: "Он активно принимал участие в различных музыкальных конкурсах, конечно, нам хоровая капелла дала возможность заниматься многогранно, многопланово".К участию в конкурсе ежегодно приглашают юношей и девушек от 14 до 21 года. Самых активных и талантливых определяют также в категориях «Интеллект», «Общественная деятельность», «Физкультура и спорт». Его итоги подвели на заседании правительства. А накануне глава региона Дмитрий Махонин лично вручил знак отличия четырём лидерам номинаций. Поблагодарил их родителей и педагогов. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы со своей стороны как регион просто обязаны дальше способствовать тому, чтобы ребята, обладающие талантами, оставались учиться. Продолжали здесь свою трудовую деятельность, строили карьеру. Для этого в регионе будет продолжено развитие кванториумов, и созданная «Академия первых» будет всё больше и больше развиваться".По видео-конференц-связи губернатор также пообщался с другими талантливыми ребятами из территорий края. 11-классница из Кудымкара Диана Бражкина знак Гордость Пермского края получает уже во второй раз.Диана Бражкина, учащаяся МАУ ДО ДЮЦ Радуга (г.Кудымкар), номинант премии «Гордость Пермского края»: "Владея основными приёмами и техниками, благодаря дополнительному образованию, я буду создавать изделия с использованием различных видов декорирования". Выполненные девушкой панно в техниках декупаж, пейп-арт и джутовая филигрань получают высшие оценки специалистов по декоративно-прикладному искусству на всероссийских конкурсах.Вещественная часть конкурса «Гордость Пермского края» - нагрудный знак отличия, сертификат и денежная премия в 5 тысяч рублей. В этом году их получили 593 школьника и студента.