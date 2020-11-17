«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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11.11.2020 в 11:00
09.11.2020 в 13:23
06.11.2020 в 12:34
05.11.2020 в 14:56
03.11.2020 в 15:34
11.11.2020 в 10:29
02.11.2020 в 16:25
02.11.2020 в 14:45
29.10.2020 в 12:20
20.10.2020 в 15:52
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2020
Горьковка подготовила для читателей три новые экспозиции
Ученье - сеть: школьников перевели на дистант на 28 дней
Проект бюджета Перми на 2021-2023 годы принят в первом чтении
«Аэрофлот» сократил количество рейсов из Перми в Москву
«Флаэртиана-2020»: объявлен шорт-лист международного кинофестиваля документального кино
В Перми вынесен приговор серийному карманному вору
Магазинам грозят крупные штрафы за несоблюдение норм эпидбезопасности
В Перми пройдёт приём представителей малого и среднего бизнеса
В Березовке сдали новый стадион
Юные дарования края получили стипендии фонда «Новые имена»
В Прикамье почти 600 школьников и студентов удостоены знака отличия «Гордость Пермского края»
На следующей неделе в Кудымкаре возможны отключения теле и радиовещания
На ул. Карпинского организовано круговое движение
Бросил в спину монтировку. В Перми водитель такси осужден за нападение на клиента
В Барде открыли бюст Туктамышу Ижбулатову
Прокуратура проводит проверку в связи с коммунальной аварией в Красновишерске
Бюджет Перми ориентирован на выполнение социальных обязательств
В Прикамье стартовал новый этап акции «Спасибо врачам»
На парковке, с которой машина скатилась в реку, установили бетонное заграждение
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2020
Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Перми прошли соревнования по спортивному ориентированию
Рисунок школьницы из Прикамья издан в новой книге Джоан Роулинг
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Горьковка подготовила для читателей три новые экспозиции
Ученье - сеть: школьников перевели на дистант на 28 дней
Проект бюджета Перми на 2021-2023 годы принят в первом чтении
Важность чистой воды
«Аэрофлот» сократил количество рейсов из Перми в Москву
«Флаэртиана-2020»: объявлен шорт-лист международного кинофестиваля документального кино
Магазинам грозят крупные штрафы за несоблюдение норм эпидбезопасности
В Березовке сдали новый стадион
Юные дарования края получили стипендии фонда «Новые имена»
На ул. Карпинского организовано круговое движение
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