Стартовало Первенство Пермского края по плаванию

Первенство Пермского края по плаванию стартовало сегодня в спортивном комплексе «Олимпия». Соревнования будут проходить 2 дня в трёх возрастных подгруппах среди юношей и девушек до 16 лет.Особенностью соревнований стало отсутствие болельщиков — таково требование Роспотребнадзора. А все участники предварительно прошли тестирование на коронавирус. Однако поддержать ребят можно, став зрителем онлайн-трансляции — её ведут в группе Федерации плавания Пермского края ВКонтакте и на канале в Youtube. За два дня участие в Первенстве примут около 200 спортсменов. По итогам будет сформирована сборная края.Владимир Тараторкин, главный судья Первенства Пермского края по плаванию: «То, что федерация плавания проводит соревнования в столь сложной обстановке, - это, конечно, здорово. Соревнования являются отбором на все последующие российские турниры, то есть по итогам комплектуется команда Пермского края по всем этим возрастным группам».