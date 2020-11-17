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Стартовало Первенство Пермского края по плаванию
Особенностью соревнований стало отсутствие болельщиков — таково требование Роспотребнадзора. А все участники предварительно прошли тестирование на коронавирус. Однако поддержать ребят можно, став зрителем онлайн-трансляции — её ведут в группе Федерации плавания Пермского края ВКонтакте и на канале в Youtube. За два дня участие в Первенстве примут около 200 спортсменов. По итогам будет сформирована сборная края.Владимир Тараторкин, главный судья Первенства Пермского края по плаванию: «То, что федерация плавания проводит соревнования в столь сложной обстановке, - это, конечно, здорово. Соревнования являются отбором на все последующие российские турниры, то есть по итогам комплектуется команда Пермского края по всем этим возрастным группам».
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