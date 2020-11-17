Горьковка подготовила для читателей три новые экспозиции

Горьковка подготовила для своих читателей сразу три новые экспозиции.Одна из них посвящена первому пермскому сборнику задач. В рамках онлайн-выставки из еженедельного цикла «В пользу российского юношества» представлено «Собрание шестисот пятидесяти одного избраннейшего примера, в пользу юношества, учащегося арифметике…», которое вышло в свет в 1806 году в Москве. Автор - учитель математики Пермской духовной семинарии Алексей Вишневский. В Перми экземпляры этой уникальной книги сохранились только в фондах Горьковской библиотеки, Пермского Краевого музея и фундаментальной библиотеки ПГГПУ.Ещё одна выставка - «Хронотоп жизни», приурочена к 125-летию со дня рождения русского философа и литературоведа Михаила Михайловича Бахтина. На ней представлены философские, культурологические и литературоведческие труды исследователя. Среди них собрание сочинений в семи томах, выстроенное в хронологическом порядке.И специально ко Всемирному дню рукоделия, который по решению ЮНЕСКО отмечается 16 ноября, начиная с 1975 года, отдел естественнонаучной и технической литературы представляет выставку про вязание. Здесь можно увидеть книги, которые помогут научиться вязать спицами и крючком. Подобранная библиотекарями литература рассказывает также о техниках «пэчворк» и «филе», тунисских узорах, вязании «тенерифе». Выставка работает до 15 декабря.