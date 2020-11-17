Ученье - сеть: школьников перевели на дистант на 28 дней

Краевые власти намерены в ближайшее время начать выдачу продуктовых наборов школьникам льготных категорий, имеющим право на бесплатное питание в учебных заведениях, перешедших на дистанционное обучение. Мера коснулась ребят 5-11 классов из 5 городов края: Перми, Кунгура, Чайковского, Березников и Соликамска, где рост заболеваемости наиболее высокий. Минобр ввел дистант на 28 дней. Занятия будут проходить как онлайн, так и самостоятельно.Урок с 6 В Лариса Тихомирова проводит на цифровой платформе ZOOM. С его же помощью по видео-конференц-связи заведующая школы «Точка» Наталья Бурдина обсуждает с коллегами возможности дистанционного обучения.Решением краевого оперштаба с 16 ноября учащиеся 5- 11 классов перешли на дистанционное обучение. Вынужденная мера распространяется на школьников, а также студентов колледжей, техникумов и тех, кто пользуется допобразованием в пяти городах Пермского края — Перми, Березниках, Соликамске, Чайковском и Кунгуре. Таким образом, надеются остановить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Разработаны методические материалы, презентации, видеоуроки, тесты. Дети могут заниматься как онлайн, так и без интернета.При этом, как осваивать программу 2 четверти- онлайн или оффлайн- решает каждое заведение индивидуально.Ирина Светлакова- мама пятерых детей. На двое старшеклассников в доме один компьютер. За помощью обратилась в школу.Ирина Светлакова: "Одного компьютера домашнего на двух детей не хватает. Расписание смежное, уроки надо делать всем. И техника очень нужна. Обратилась в школу за помощью, мне дали на время дистанционного обучения ноутбук".В критических случаях- например, если нет интернета, школа может передать материал на флешке, а если нет и компьютера, то распечатать урок на бумаге. Директор пермской «Точки» Анна Деменева не скрывает, что старается перенимать позитивный опыт столичных школ- передовой «новой» и так называемой, «примаковской». Там упор делают на интерактив.Анна Деменева, директор МАОУ «Школы дизайна «Точка»: "Платформы, которые позволяют проводить уроки в событийном формате. Это Kahoot!, это наша кампания МИРА пермская, с платформами, которые позволяют учителю организовать событийный формат- игры, проектную работу на уроке, вот за этим, наверное, будущее дистанционного обучения".Специально под дистант в школе создали страницу в Instagram. Так и охват аудитории шире, и есть возможность использовать потоковое видео. Ребята могут выкладывать свои работы под специальным хештегом. Незаменимый вариант для физкультуры, изо, технологии. А, главное, действует принцип- создания общности. Почти 2 тысячи подписчиков.Предполагается, что дистант в Пермском крае продлится 28 дней. На это время для выпускников обещают проводить онлайн консультации по выбранным в качестве аттестационных предметам. Остальным в освоении программы могут помочь материалы, загруженные через систему «Монитор», в библиотеке системы «ЭПОС». Работу с ней школы начали в сентябре.