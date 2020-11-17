← «Аэрофлот» сократил количество рейсов из Перми в Москву
Проект бюджета Перми на 2021-2023 годы принят в первом чтении
Глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что несмотря на сложную экономическую ситуацию бюджетная политика нового цикла сохранит основные подходы – социальную направленность, гарантированное исполнение всех взятых на себя обязательств, участие в реализации нацпроектов, а также подготовку к 300-летию.
В 2021-2023 годах планируется участие в национальных проектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Демография», «Образование» и «Культура». Средства планируется привлечь на ремонт автомобильных дорог, расселение аварийного жилья, строительство школ и приобретение спортивного оборудования. На эти цели в проекте бюджета предусмотрены средства в объеме 2,2 млрд рублей в 2021 году и более 3 млрд рублей ежегодно в плановом периоде.
Среди основных дорожных строек – завершение реконструкции улиц Героев Хасана, Революции, Карпинского, строительство улиц Маршала Жукова, Крисанова (от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина) и другие.
На объекты общественной инфраструктуры в 2021 году предусмотрено 7,6 млрд рублей, в 2022 году – 6,1 млрд рублей, в 2023 году – 4,5 млрд рублей. За 3 года это порядка 18,3 млрд рублей.
Планируется строительство детского сада на 288 мест по улице Ветлужской, а также проектирование двух новых садиков в микрорайонах Лёвшино и Плоский. Среди других важных социальных «строек», например, возведение трёх новых корпусов школ, реставрация здания школы №22, строительство нового здания для размещения школы по улице Карпинского, 77а. Также бюджетом предусмотрено строительство 9 спортивных площадок при школах, продолжится реконструкция здания Дворца молодёжи Перми.
Из спортивных объектов планируется предусмотрено строительство комплексов с плавательными бассейнами по улицам Гашкова, Гайвинской и Шпальной, а также завершение работ по возведению физкультурно-спортивного центра по улице Академика Веденеева, будет реконструирован манеж «Спартак».
В числе основных мероприятий по благоустройству города – комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улиц Ленина и Петропавловской, завершение благоустройства набережной реки Камы и городской эспланады, благоустройство скверов и парков в разных районах, расселение граждан из аварийного жилья, благоустройство микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Будет продолжено и обновление подвижного состава общественного транспорта. Общий объем финансирования мероприятий по благоустройству города в 2021-2023 годах составляет 21 млрд рублей.
Окончательное утверждение бюджета Перми на 2021-2023 годы во втором чтении состоится в декабре.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Аэрофлот» сократил количество рейсов из Перми в Москву
«Флаэртиана-2020»: объявлен шорт-лист международного кинофестиваля документального кино
Магазинам грозят крупные штрафы за несоблюдение норм эпидбезопасности
В Березовке сдали новый стадион
Юные дарования края получили стипендии фонда «Новые имена»
На ул. Карпинского организовано круговое движение
Бросил в спину монтировку. В Перми водитель такси осужден за нападение на клиента
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2020
Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Перми прошли соревнования по спортивному ориентированию
Добавить комментарий: