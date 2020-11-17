Проект бюджета Перми на 2021-2023 годы принят в первом чтении

На пленарном заседании гордумы в первом чтении принят проект бюджета города на 2021-2023 годы. Доходы в 2021 году запланированы в объеме 44,2 млрд рублей, в 2022 году – 43,9 млрд рублей, в 2023 году – 41,2 млрд рублей. Расходы в 2021 году составляют 46,4 млрд рублей, в 2022 году – 46,1 млрд рублей, в 2023 году – 42,2 млрд рублей. Соответственно дефицит городского бюджета в 2021 году запланирован в объеме 2,1 млрд рублей, в 2022 году – 2,2 млрд рублей, в 2023 году – 1 млрд рублей.Глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что несмотря на сложную экономическую ситуацию бюджетная политика нового цикла сохранит основные подходы – социальную направленность, гарантированное исполнение всех взятых на себя обязательств, участие в реализации нацпроектов, а также подготовку к 300-летию.В 2021-2023 годах планируется участие в национальных проектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Демография», «Образование» и «Культура». Средства планируется привлечь на ремонт автомобильных дорог, расселение аварийного жилья, строительство школ и приобретение спортивного оборудования. На эти цели в проекте бюджета предусмотрены средства в объеме 2,2 млрд рублей в 2021 году и более 3 млрд рублей ежегодно в плановом периоде.Среди основных дорожных строек – завершение реконструкции улиц Героев Хасана, Революции, Карпинского, строительство улиц Маршала Жукова, Крисанова (от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина) и другие.На объекты общественной инфраструктуры в 2021 году предусмотрено 7,6 млрд рублей, в 2022 году – 6,1 млрд рублей, в 2023 году – 4,5 млрд рублей. За 3 года это порядка 18,3 млрд рублей.Планируется строительство детского сада на 288 мест по улице Ветлужской, а также проектирование двух новых садиков в микрорайонах Лёвшино и Плоский. Среди других важных социальных «строек», например, возведение трёх новых корпусов школ, реставрация здания школы №22, строительство нового здания для размещения школы по улице Карпинского, 77а. Также бюджетом предусмотрено строительство 9 спортивных площадок при школах, продолжится реконструкция здания Дворца молодёжи Перми.Из спортивных объектов планируется предусмотрено строительство комплексов с плавательными бассейнами по улицам Гашкова, Гайвинской и Шпальной, а также завершение работ по возведению физкультурно-спортивного центра по улице Академика Веденеева, будет реконструирован манеж «Спартак».В числе основных мероприятий по благоустройству города – комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улиц Ленина и Петропавловской, завершение благоустройства набережной реки Камы и городской эспланады, благоустройство скверов и парков в разных районах, расселение граждан из аварийного жилья, благоустройство микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Будет продолжено и обновление подвижного состава общественного транспорта. Общий объем финансирования мероприятий по благоустройству города в 2021-2023 годах составляет 21 млрд рублей.Окончательное утверждение бюджета Перми на 2021-2023 годы во втором чтении состоится в декабре.