Важность чистой воды

Благотворное влияние чистой воды на организм человека всем давно известный факт. Чистая питьевая вода нужна каждому из нас, все учёные сошлись в едином мнении, что пить воду нужно часто и много. Предпочтение нужно отдавать чистой, некипячёной воде с хорошим минеральным составом. К сожалению экологическая обстановка и качество трубопровода Севастополя и всего Крыма не может гарантировать чистоту поставляемой воды в наши квартиры и дома. Решить проблему очистки воды, не сложно. Для этого необходимо выбрать подходящий фильтр для воды в Севастополе, так как систему очистки нужно выбирать индивидуально, под свои критерии. На сегодняшний день производители систем очистки предлагают встроенные в водопровод или автономные кувшинные фильтры. Обе системы хороши, имеют свои плюсы и минусы.

Кувшинные очистители

Самый простой и недорогой тип фильтрации. Угольный фильтр устройства очищает воду от механических примесей, ржавчины, биологического мусора, простых бактерий, хлора и других веществ, влияющих на здоровье и вкусовые качества воды. Производители предлагают достаточно большой ассортимент данных моделей, различных по цветовой гамме, форме и видам сменного фильтра. Плюсом этого варианта будет низкая цена и доступность каждому. Из минусов быстрое загрязнение или пересыхание кассеты, нужно постоянно следить за наличием воды в кувшине.

Встроенные очистные системы

Установленные в водопровод фильтры, значительнее дороже автономных кувшинов, но более удобны в применении. Сменные кассеты служат дольше, защищены от пересыхания, система очистки воды происходит через несколько этапов, для более качественного результата. Вода очищается большими количествами, и хранится в специальном резервуаре, благодаря этому всегда имеется запас чистой воды.

Разновидности встроенных систем очистки воды:

Насадка на кран;

Фильтр воды на мойку;

Колбовые проточные фильтры;

Системы с обратным осмосом.

Каждый фильтр отлично справляется с основной задачей очистки воды, а потребители делают выбор по своим критериям.

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