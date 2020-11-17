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«Аэрофлот» сократил количество рейсов из Перми в Москву
Напомним, весной на фоне роста заболеваемости COVID-19 «Аэрофлот» отменил почти все рейсы из Перми в столицу.
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