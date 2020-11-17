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«Флаэртиана-2020»: объявлен шорт-лист международного кинофестиваля документального кино
Всего на участие в фестивале было подано более 1 тыс. заявок. В шорт-лист «Флаэртианы-2020» попали 46 картин, из которых 14 – на международное направление, 17 – в национальный конкурс, еще 15 фильмов будут бороться за победу среди лучших студенческих работ.
Победители фестиваля будут определены в шести номинациях: «Гран-при за лучший фильм фестиваля», «Приз за открытие новых тем и новых героев», «Приз за оригинальное художественное решение», «Приз зрительских симпатий», «Приз за лучший фильм национального конкурса «Российская «Флаэртиана», «Приз за лучший студенческий фильм».
В этом году фестиваль «Флаэртина» пройдет с 11 по 17 декабря. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, бо́льшая часть запланированных внеконкурсных событий перенесена на 2021 год, включая конференцию по развитию проката документального кино.
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