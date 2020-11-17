«Флаэртиана-2020»: объявлен шорт-лист международного кинофестиваля документального кино

Конкурсная комиссия пермского Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана-2020» отобрала лучшие фильмы во всех направлениях, которые будут претендовать на главные награды кинофорума. Традиционно во время киносмотра состоятся три конкурса: международный, национальный и студенческий. В отборочную комиссию этого года вошли кинокритики Виктория Белопольская, Марина Дроздова, кинорежиссеры Борис Караджев и Павел Печенкин.Всего на участие в фестивале было подано более 1 тыс. заявок. В шорт-лист «Флаэртианы-2020» попали 46 картин, из которых 14 – на международное направление, 17 – в национальный конкурс, еще 15 фильмов будут бороться за победу среди лучших студенческих работ.Победители фестиваля будут определены в шести номинациях: «Гран-при за лучший фильм фестиваля», «Приз за открытие новых тем и новых героев», «Приз за оригинальное художественное решение», «Приз зрительских симпатий», «Приз за лучший фильм национального конкурса «Российская «Флаэртиана», «Приз за лучший студенческий фильм».В этом году фестиваль «Флаэртина» пройдет с 11 по 17 декабря. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, бо́льшая часть запланированных внеконкурсных событий перенесена на 2021 год, включая конференцию по развитию проката документального кино.