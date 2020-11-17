Магазинам грозят крупные штрафы за несоблюдение норм эпидбезопасности

Роспотребнадзор грозит крупными штрафами до полумиллиона рублей владельцам магазинов, где не соблюдаются противоэпидемические меры безопасности. Получить внушительное наказание можно даже за то, что у продавцов нет перчаток. Чаще всего оказывается, что в торговом заведении нет обеззараживателя воздуха. А это уже грубое нарушение.На видео фиксируется каждый шаг проверки, еще до захода в двери. После предъявления документов - визуальный осмотр. Маски на продавцах и покупателях в этом магазине одежды есть, а вот перчатки отсутствуют. Дальше выясняется, что в магазине отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха. Оно должно быть обязательно. И это тоже - серьезное нарушение. Правда, вместо объяснения продавец почему-то просит остановить съемку. В итоге, все нарушения заносят в протокол осмотра. Наша съемочная группа выступает в роли понятых. В магазине документ подписывать отказываются. В соседнем по улице Ленина магазине, где также торгуют вещами, нарушений меньше. Как и положено, все продавцы в масках и перчатках. А вот оборудование для обеззараживания воздуха снова отсутствует. И опять составляется протокол.На Парковом, в крупном магазине бытовой техники нарушений не выявлено вовсе. Необходимый обеззараживатель воздуха есть. Продавцы в перчатках и масках. На входе их наличие у покупателей проверяет охранник. За обслуживание без масок предусмотрен серьезный штраф.

Артур Игнатьев, специалист-эксперт отдела ЗПП Роспотребнадзора по Пермскому краю:«От 30 до 50 тысяч для индивидуальны предпринимателей и от 100 до 300 тысяч для юридических лиц».

Точно так же большой штраф скорее всего придется заплатить и другому магазину. При виде инспекторов перчатки продавец надеть успевает, а вот устройства для обеззараживания воздуха здесь снова не обнаруживается.

Антон Проворов, ведущий специалист-эксперт отдела ЗПП Роспотребнадзора по Пермскому краю: «За отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха штраф, либо приостановление деятельности. Размер штрафа - от 200 до 500 тысяч рублей».Такие проверки соблюдения обязательных санитарных правил Роспотребнадзор проводит в Перми минимум раз в неделю. Те или иные нарушения, как правило, фиксируются почти везде.

Даже несмотря на то что буквально везде висят объявления «Без масок не обслуживаем» и большинство покупателей ходит в масках, по-прежнему основным источником распространения коронавируса являются места массового скопления людей - общественный транспорт и магазины.