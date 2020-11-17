← Юные дарования края получили стипендии фонда «Новые имена»
Магазинам грозят крупные штрафы за несоблюдение норм эпидбезопасности →
В Березовке сдали новый стадион
Татьяна Мясникова, учитель физкультуры: "У нас очень много секций, кружков, занимаются ребята с большим удовольствием, инвентаря нам хватает. Сейчас еще и новый стадион построили, мы вообще очень рады".
Новый стадион в Березовке появился на месте старого футбольного поля. Обновили не только газон, функционал спортивного сооружения значительно расширился.
Сергей Морозов, первый заместитель главы администрации Березовского муниципального округа: "Мы имеем современное качественное футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, также на стадионе появилась зона воркаута и баскетбольная и волейбольная площадка".
Появились на стадионе и крытые трибуны, зимой может быть это не так востребовано. А весной, летом и осенью здесь будет комфортно и спортсменам, и болельщикам.За ходом строительства глава региона наблюдал еще в августе. Финансирование идет за счет местного и регионального бюджетов, в пропорции 30 на 70. По его словам Дмитрия Махонина, сегодня важно сделать так, чтобы массовый спорт был доступен во всех, даже в сельских территориях. И лучше всего начинать, конечно, со школьников.
Ирина Кладницкая, директор Березовской школы №2: "Здесь и лыжная секция, и легкоатлетическая секция, и секция волейбола-баскетбола — это все востребовано. И занятия на тех спортивных сооружениях, которые есть, тоже будут востребованы".
В этом году в Прикамье реконструировали 7 стадионов, два из них в Березовке и Звездном — полноразмерные спортивные сооружения. И доступ к ним сегодня получили все жители территорий. Татьяна Чеснокова, и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края: "Безусловно в первую очередь — это дети, мы понимаем, для того чтобы люди занимались спортом, любили спорт, они должны заниматься им с детства, но в рамках других проектов, даем возможность посещать школьные стадионы, особенно в сельских местностях это хорошо работает".
Программа реконструкции спортивных объектов на этом не заканчивается. В следующем году в рамках национального проекта «Демография» начнутся работы на стадионе «Россия» в Краснокамске. В краевой программе на очереди Чернушка, Кудымкар, Кунгур, Верещагино.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Юные дарования края получили стипендии фонда «Новые имена»
На ул. Карпинского организовано круговое движение
Бросил в спину монтировку. В Перми водитель такси осужден за нападение на клиента
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2020
Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Перми прошли соревнования по спортивному ориентированию
На ул. Героев Хасана завершаются работы по перекладке инженерных коммуникаций
Мягкие игрушки Сказочный патруль в интернет-магазине Hoolly.ru
В Перми на ул. Крупской открыто четырехполосное движение
Объявлен новый состав правительства Пермского края
Добавить комментарий: