В Березовке сдали новый стадион

В следующем году полностью преобразятся центральные стадионы в Краснокамске, Кунгуре, Кудымкаре, Верещагино и Чернушке. Итог этого года - 7 подобных объектов. Новый стадион сдали и в Березовке.Из тысячи учеников второй Березовской школы всегда можно выделить самых перспективных спортсменов. Впрочем, Татьяна Мясникова упор старается делать именно на массовую физкультуру. Благо теперь для занятий есть все необходимое.Татьяна Мясникова, учитель физкультуры: "У нас очень много секций, кружков, занимаются ребята с большим удовольствием, инвентаря нам хватает. Сейчас еще и новый стадион построили, мы вообще очень рады".Новый стадион в Березовке появился на месте старого футбольного поля. Обновили не только газон, функционал спортивного сооружения значительно расширился.Сергей Морозов, первый заместитель главы администрации Березовского муниципального округа: "Мы имеем современное качественное футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, также на стадионе появилась зона воркаута и баскетбольная и волейбольная площадка".Появились на стадионе и крытые трибуны, зимой может быть это не так востребовано. А весной, летом и осенью здесь будет комфортно и спортсменам, и болельщикам.За ходом строительства глава региона наблюдал еще в августе. Финансирование идет за счет местного и регионального бюджетов, в пропорции 30 на 70. По его словам Дмитрия Махонина, сегодня важно сделать так, чтобы массовый спорт был доступен во всех, даже в сельских территориях. И лучше всего начинать, конечно, со школьников.Ирина Кладницкая, директор Березовской школы №2: "Здесь и лыжная секция, и легкоатлетическая секция, и секция волейбола-баскетбола — это все востребовано. И занятия на тех спортивных сооружениях, которые есть, тоже будут востребованы".В этом году в Прикамье реконструировали 7 стадионов, два из них в Березовке и Звездном — полноразмерные спортивные сооружения. И доступ к ним сегодня получили все жители территорий. Татьяна Чеснокова, и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края: "Безусловно в первую очередь — это дети, мы понимаем, для того чтобы люди занимались спортом, любили спорт, они должны заниматься им с детства, но в рамках других проектов, даем возможность посещать школьные стадионы, особенно в сельских местностях это хорошо работает".Программа реконструкции спортивных объектов на этом не заканчивается. В следующем году в рамках национального проекта «Демография» начнутся работы на стадионе «Россия» в Краснокамске. В краевой программе на очереди Чернушка, Кудымкар, Кунгур, Верещагино.