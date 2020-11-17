Юные дарования края получили стипендии фонда «Новые имена»

В Пермской краевой филармонии при поддержке краевого Министерства культуры проходит фестиваль пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Одна из многолетних традиций фестиваля - гала-концерт стипендиатов и лауреатов Межрегионального конкурса «Новые имена». В этом году впервые они были определены весной в дистанционном формате: по видеозаписям – для музыкантов, по фото – для художников. В общей сложности в конкурсном отборе приняли участие 134 учащихся учреждений дополнительного образования Перми и Пермского края. Решением жюри было присуждено шесть стипендий, а также одна поощрительная. Иван Дозморов, стипендиат межрегионального конкурса «Новые имена»: "Я занимаюсь на инструменте баян 8 лет. Мне он очень нравится, у него очень богатый звук, и это очень красиво. Мы готовились так же серьезно, если бы играли вживую. Это опыт. Интересно поучаствовать в этом конкурсе".Как отметил вице-президент фонда «Новые имена» Александр Петросян, самые талантливые ребята получили возможность посетить мастер-классы в творческой школе «Новые имена» в Суздале. Всё это стало возможно благодаря Фонду президентских грантов. Кстати, фестиваль Дениса Мацуева транслируется в виртуальных концертных залах, открытых в рамках национального проекта «Культура» по всему краю. Подробности на сайте пермской филармонии.Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии: "Вот уже 10-й фестиваль, и в рамках этого фестиваля целая страница – «Новые имена». И каждый год по территориям других городов у нас больше и больше стипендиатов. Есть уже звёздочки, о которых говорит сам Денис Мацуев. Он их знает и даже приглашает на свои концерты в Москву".