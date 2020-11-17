Юные дарования края получили стипендии фонда «Новые имена»
Как отметил вице-президент фонда «Новые имена» Александр Петросян, самые талантливые ребята получили возможность посетить мастер-классы в творческой школе «Новые имена» в Суздале. Всё это стало возможно благодаря Фонду президентских грантов. Кстати, фестиваль Дениса Мацуева транслируется в виртуальных концертных залах, открытых в рамках национального проекта «Культура» по всему краю. Подробности на сайте пермской филармонии.Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии: "Вот уже 10-й фестиваль, и в рамках этого фестиваля целая страница – «Новые имена». И каждый год по территориям других городов у нас больше и больше стипендиатов. Есть уже звёздочки, о которых говорит сам Денис Мацуев. Он их знает и даже приглашает на свои концерты в Москву".
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