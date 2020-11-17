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На ул. Карпинского организовано круговое движение
Позитивные изменения произошли в районе реконструкции улицы Карпинского в Перми. Магистраль соединена проездом с улицей Советской Армии. Но надо быть предельно внимательным - теперь здесь организовано круговое движение. На данной круговой развязке улиц Карпинского и Советской Армии не действует принцип "главный - в круге" и принцип правой руки. Преимущество у тех, кто едет по ул. Карпинского.Подробности выясняла Лариса Стрельникова.
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