Бросил в спину монтировку. В Перми водитель такси осужден за нападение на клиента

В Перми водитель такси осужден за причинение тяжкого вреда здоровью клиента. Следствием установлено, что в конце марта текущего года злоумышленник, выполняя заказ, вез двух молодых людей по адресу. По окончании поездки пассажиры заплатили таксисту, но этой суммы оказалось недостаточно."Один из мужчин сказал, что больше у него денег нет, и они стали убегать. Водитель взял из-под сиденья металлическую монтировку и побежал за ними. Когда понял, что не сможет их догнать, бросил ее в спину одного из граждан, и уехал", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Потерпевший, вернувшись домой, почувствовал себя плохо, вызвал скорую помощь и обратился в полицию. Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали водителя такси. Мужчина добровольно компенсировал причиненный моральный вред.Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком в 3 года.