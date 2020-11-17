Бросил в спину монтировку. В Перми водитель такси осужден за нападение на клиента
"Один из мужчин сказал, что больше у него денег нет, и они стали убегать. Водитель взял из-под сиденья металлическую монтировку и побежал за ними. Когда понял, что не сможет их догнать, бросил ее в спину одного из граждан, и уехал", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Потерпевший, вернувшись домой, почувствовал себя плохо, вызвал скорую помощь и обратился в полицию. Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали водителя такси. Мужчина добровольно компенсировал причиненный моральный вред.
Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком в 3 года.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.11.2020
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