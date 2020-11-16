В Перми прошли соревнования по спортивному ориентированию

Фестиваль школьного спорта "Ориентирование - шахматы на бегу" прошел в Перми в минувшие выходные.В предельно сжатые сроки и на концентрированной территории - в данном случае в школе №59 на Парковом - ребят учат думать. Скорость тоже не помешает.Начинающим ориентировщикам всегда дают совет - не бежать за другими спортсменами. Даже если получите в призы, удовольствие не получите. А вот вероятность заблудиться очень велика. Поэтому нужно внимательно изучать карту на старте и смотреть, какой номер выбираем.Заканчивается летний сезон спортивного ориентирования. Впрочем, впереди зима. А это значит, что к привычным карте и пеленгатору можно добавить лыжи - и вперед - на постижение новых территорий. Например, в лесу.