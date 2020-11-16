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В Перми прошли соревнования по спортивному ориентированию
Начинающим ориентировщикам всегда дают совет - не бежать за другими спортсменами. Даже если получите в призы, удовольствие не получите. А вот вероятность заблудиться очень велика. Поэтому нужно внимательно изучать карту на старте и смотреть, какой номер выбираем.
Заканчивается летний сезон спортивного ориентирования. Впрочем, впереди зима. А это значит, что к привычным карте и пеленгатору можно добавить лыжи - и вперед - на постижение новых территорий. Например, в лесу.
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