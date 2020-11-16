Мягкие игрушки Сказочный патруль в интернет-магазине Hoolly.ru

Современный мультипликационный мир не перестает радовать детей и родителей яркими и интересными сюжетами. Например, многие любят мультфильм «Сказочный патруль» – веселая история о девочках-волшебницах и их приключениях. Если вы хотите сделать подарок своим детям, то на сайте https://hoolly.ru/myagkie-igrushki-skazochnyi-patrul есть большой выбор мягких игрушек «Сказочный патруль». Это отличный сюрприз на Новый год или День рождения – даже самые маленькие детки останутся довольны.

Какие мягкие игрушки купить

Любой поклонник «Сказочного патруля» будет рад мягкой игрушке Печальке. Обладатель длинного зеленого хвоста и грустных глаз живет в сказочном лесу. Игрушка один в один похожа на героя мультфильма, выполнена из прочного и безопасного текстиля, все швы и детали тщательно прошиты. Поэтому играть с Печалькой можно даже в самые активные игры – игрушка не порвется и не испортится.

Не остается без внимания и Кот Ученый – мягкий герой надолго поселится в детской комнате и станет лучшим другом малыша. Изготовлен из нетоксичных материалов, сохраняет яркость даже после стирки. Ещё Кот Ученый может говорить – игры с привлечением говорящего персонажа станут ещё более интересными!

А фиолетовый Дракоша понравится даже самым маленьким деткам. Большие любопытные глаза, красные крылышки и гребешок – в этого персонажа невозможно не влюбиться! Поэтому если вы ещё не знаете, чем порадовать своего ребенка, то обратите внимание на игрушки из «Сказочного патруля». А ещё на сайте hoolly.ru вы найдете огромный выбор товаров для себя – одежду, обувь, книги, технику и многое другое.

Брелоки и наборы

Если вашему ребенку больше 5 лет, то можно подарить ему творческий набор для аквагрима. В комплект входит 5 цветов, аппликатор и спонж – всё то, чтобы сделать нанесение и снятие грима быстрыми и безопасными. Краски гипоаллергенны, легко смываются водой. В процессе игры ребенок проявит свои творческие способности и получит возможность создать уникальный образ сказочного героя.

А чтобы порадовать малыша без повода, подарите ему брелоки-магниты по мотивам «Сказочного патруля». Любимые персонажи – Машка, Аленка, Варя или Снежка всегда будут рядом. Выполнен брелок из мягкого материала, висит на цепочке, сзади имеет магнит. Можно прицепить брелок на портфель или ключи. И пусть сказочные герои поднимают настроение малышу и напоминают ему и вас!