Синоптики рассказали о погоде на неделю
При смещении антициклона увеличится облачность, по высотам начнет поступать теплый воздух. В Перми в первой половине недели дневная температура ожидается в диапазоне -7...-10 градусов. В четверг, 19 ноября, начнется потепление со смещением дневной температуры в диапазон -2...-5 градусов.
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