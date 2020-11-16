В Перми на ул. Крупской открыто четырехполосное движение
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В Перми проходит фестиваль моноспектаклей "МОНОfest"
В Перми откроется четырёхполосное движение на улице Крупской
В Перми прошла церемония награждения волонтеров
В Перми наградили 100 школьников, ставших обладателями премии главы города «Золотой резерв»
В Прикамье прошел очередной этап акции «Спасибо врачам»
Вокруг неприятной истории в «Добрянской средней школе №3» проводятся четыре проверки
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