Объявлен новый состав правительства Пермского края

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил новый состав краевого правительства. Напомним, после выборов главы региона, которые прошли 13 сентября, все министры сложили с себя полномочия и продолжали работать в качестве исполняющих обязанности. Новый состав правительства Пермского края:председатель правительства — губернатор Дмитрий Махонин;первый зампредседателя — Ольга Антипина;зампредседателя, министр ЖКХ — Андрей Кокорев;зампредседателя по вопросам туризма и молодежной политике — Алексей Черников;зампредседателя, руководитель аппарата правительства — Татьяна Анисимова;зампредседателя по вопросам социальной сферы и здравоохранения — Сергей Никифоров;министр здравоохранения - Анастасия Крутень;министр финансов - Екатерина Тхор;министр экономического развития - Эдуард Соснин;министр транспорта - Андрей Алякринский;министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Беланович;министр тарифного регулирования и энергетики — Артем Балахнин;министр по регулированию контрактной системы — Алексей Зарубин. Сохранили свои должности зампредседателя, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, зампредседателя (строительный блок) Григорий Невоструев, зампредседателя (минтерразвития и минтербез) Александр Борисов, министр территориальной безопасности Виктор Батмазов, министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева, министр строительства Андрей Колмогоров, министр информразвития и связи Игорь Никитин, министр культуры Вячеслав Торчинский, министр социального развития Павел Фокин, министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова. Новый состав правительства Пермского края приступит к работе с 17 ноября.