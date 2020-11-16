Объявлен новый состав правительства Пермского края
председатель правительства — губернатор Дмитрий Махонин;
первый зампредседателя — Ольга Антипина;
зампредседателя, министр ЖКХ — Андрей Кокорев;
зампредседателя по вопросам туризма и молодежной политике — Алексей Черников;
зампредседателя, руководитель аппарата правительства — Татьяна Анисимова;
зампредседателя по вопросам социальной сферы и здравоохранения — Сергей Никифоров;министр здравоохранения - Анастасия Крутень;министр финансов - Екатерина Тхор;
министр экономического развития - Эдуард Соснин;
министр транспорта - Андрей Алякринский;
министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Беланович;министр тарифного регулирования и энергетики — Артем Балахнин;министр по регулированию контрактной системы — Алексей Зарубин. Сохранили свои должности зампредседателя, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, зампредседателя (строительный блок) Григорий Невоструев, зампредседателя (минтерразвития и минтербез) Александр Борисов, министр территориальной безопасности Виктор Батмазов, министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева, министр строительства Андрей Колмогоров, министр информразвития и связи Игорь Никитин, министр культуры Вячеслав Торчинский, министр социального развития Павел Фокин, министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова. Новый состав правительства Пермского края приступит к работе с 17 ноября.
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