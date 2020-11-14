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В Прикамье прошел очередной этап акции «Спасибо врачам»

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В Прикамье прошел очередной этап акции «Спасибо врачам». Медиков из Пермской городской клинической больницы №3 поблагодарил депутат государственной думы Игорь Сапко и подарил им 160 сладких наборов и торты для всех работающих в ковидном отделении. Напомним, именно на базе этой больницы сегодня развернуто 500 коек для больных коронавирусом.
Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ: " Для нас очень важно сейчас объединить все усилия, используя наши возможности, наши ресурсы, потому что только вместе мы можем победить эту непростую инфекцию. Моя добрая акция - это знак признательности и уважения тем людям, которые сегодня спасают наши жизни".
В рамках акции «Спасибо врачам» доктора по всему краю получают пригласительные в театры и концертные площадки на постановки до конца 2021 года, есть бесплатный доступ в электронные библиотеки. Ну, а чтобы разгрузить все подарки, пришлось воспользоваться помощью волонтеров «Молодой гвардии».
Александр Буторин, главный врач городской клинической больницы №3: "Для нас, для медицинских работников, очень важно, очень приятно, что есть такие люди, которые могут оказать помощь. Я думаю, что медицинские работники будут благодарны, и я думаю, у нас все будет хорошо".


Опубликовано: 14.11.2020 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

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