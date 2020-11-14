В Перми наградили 100 школьников, ставших обладателями премии главы города «Золотой резерв»
Аполлинария Панфилова, ученица гимназии №10, лауреат премии «Золотой резерв» в номинации «Спорт»: "За эту премию я благодарна своей маме и своей школе. Я на самом деле была очень удивлена достижениям ребят, которые сидели со мной рядом. Очень здорово, что в Перми очень много талантливых детей".
Лауреатами премии в этом году стали учащиеся 34 школ Перми. Все они получили дипломы и нагрудные знаки с символикой проекта «Золотой резерв», а также по 25 тысяч рублей.
Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Кем бы вы ни стали — технарями, гуманитариями, поэтами, художниками — мы всё-таки рассчитываем на вас через несколько лет. С нетерпением ждём вас умными, талантливыми, красивыми в нашей взрослой жизни — патриотами нашего города".
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