В Перми наградили 100 школьников, ставших обладателями премии главы города «Золотой резерв». Торжественная церемония проходила одновременно на 10 площадках в режиме видеоконференцсвязи. Центральной стала городская администрация, где пятерых победителей поздравил глава Перми Дмитрий Самойлов. Такая премия уже третий год присуждается тем, кто занимает лидирующие позиции в пяти номинациях - «Интеллект», «Спорт», «Социальная деятельность», «Техническое» и «Художественное творчество». В числе спортивных лауреатов — ученица 10-й гимназии Аполлинария Панфилова. Девушка профессионально занимается фигурным катанием. В этом году в паре с Дмитрием Рыловым она завоевала «золото» зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне. При таких значительных заслугах получить награду родного города также приятно — призналась Аполлинария.Аполлинария Панфилова, ученица гимназии №10, лауреат премии «Золотой резерв» в номинации «Спорт»: "За эту премию я благодарна своей маме и своей школе. Я на самом деле была очень удивлена достижениям ребят, которые сидели со мной рядом. Очень здорово, что в Перми очень много талантливых детей".Лауреатами премии в этом году стали учащиеся 34 школ Перми. Все они получили дипломы и нагрудные знаки с символикой проекта «Золотой резерв», а также по 25 тысяч рублей.Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Кем бы вы ни стали — технарями, гуманитариями, поэтами, художниками — мы всё-таки рассчитываем на вас через несколько лет. С нетерпением ждём вас умными, талантливыми, красивыми в нашей взрослой жизни — патриотами нашего города".