Вокруг неприятной истории в «Добрянской средней школе №3» проводятся четыре проверки

Напомним, скандал произошел из-за категорического отказа матери измерить ее дочери температуру при прохождении обязательного утреннего фильтра. После жесткого столкновения женщины с директором школьница все же прошла на уроки. Однако на этом история не закончилась, и позже женщина была задержана полицией за отказ соблюдать масочный режим в общественном транспорте. Теперь проверки полиция проводит по факту отказа надевать маску, отдельно в школе и автобусе, за неподчинение законному требованию сотрудника полиции. И в свою очередь по заявлению матери в отношении директора школы о незаконном медицинском вмешательстве. По нашей просьбе ситуацию прокомментировала Ирина Ивенских, кандидат психологических наук, педагог, который долгое время возглавляла пермский лицей №10.

Ирина Ивенских, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, кандидат психологических наук: "Сейчас очень важно всем дружно жить по правилам. Нужно понимать, что по каждому вопросу есть несогласные. С точки зрения воспитания детей важно, чтобы конфликт взрослых не был на глазах ребенка. Второе – важен стиль общения с детьми и родителями, тех, кто проводит термометрию. Школа знает, как правильно выстроить этот процесс. Третье – если нет доверия к тем, кто измеряет температуру, значит, градусник у семьи должен быть с собой. Но безопасность одноклассников и педагогов школы обязаны обеспечить все, потому что такое время".