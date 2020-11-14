Новое явление для Москвы — инновационные кластеры

Инвестиционно-девелоперская компания «Родина» представляет новое явление для жизни - инновационные культурно-образовательные жилые кластеры. Это проекты, которые на ограниченной территории включают жилье высокого класса для полноценной всесторонней жизни и постоянного развития.

Кластер Russian Design District

Группа Родина на данный момент реализует масштабный проект - строительство жилого кластера на территории Новой Москвы в экологически чистой зоне. Аналогов таких проектов нет на данный момент в России.

Уникальность проекта в следующем:

Родина групп пригласила именитых архитекторов, дизайнеров, артистов, каждый жилой дом комплекса получит неповторимый облик, а также имя известного дизайнера/личности, чьи идеи были воплощены при проектировании.

Комплекс будет располагать своей уникальной инфраструктурой для того, чтобы каждый житель кластера мог позволить себе и своим детям жить полноценно и гармонично.

Кластер расположен в лесопарковой зоне на берегу реки. При этом до МКАД ехать всего несколько минут на автомобиле.

Инфраструктура кластера

Отдельно стоит сказать о возможностях, которые будут доступны каждому собственнику квартиры. Прежде всего это возможность профессионально заниматься спортом в школе единоборств, которой будет руководить известный спортсмен и общественный деятель Камил Гаджиев.

Для девочек есть другое направление - Академия художественной гимнастики. Возможно именно в ней будут получать первые навыки будущие чемпионки. Ведь руководить школой доверили известному тренеру Ирине Винер-Усмановой, которая выпустила множество великих гимнасток.

Для тех, кто хочет просто следить за здоровьем и держать тело в тонусе, будет действовать Школа йоги и здорового питания.

Но перед жителями комплекса открываются не только спортивные возможности. Свои таланты можно проявить и в других сферах. Например, обучаясь в Школе дизайна и цифровых технологий, в Школе живописи. Будет работать и одно из самых актуальных направлений на сегодняшний день - школа IT-технологий.

Но и это ещё не всё. На территории кластера можно будет также заниматься в Школе фотографии, театрального искусства, моды.

Конечно, помимо этого на территории кластера предусмотрено всё необходимое для жизни: магазины, фермерские продукты, кафе, пекарни. Территория комплекса будет охраняться.

Строительство кластера: сроки

Строительство было запущено в первом квартале 2020 года. Его завершение и сдача комплекса в эксплуатацию запланированы на второй квартал 2020 года. Динамику строительства можно отслеживать на официальном сайте проекта.