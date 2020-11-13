Долг за тепло перевалил за 47 миллиардов рублей

Как сообщают в Пермском филиале «ЭнергосбыТ плюс», долги населения за тепло за время пандемии выросли более чем на 17 процентов. Общая задолженность перед компанией на сегодня составляет почти 50 миллиардов рублей. Среди регионов, где работает «Т Плюс», Пермский край по долгам занимает 2 место, уступая только Самарской области. В условиях пандемии должникам не начисляются пени, но только до конца 2020 года. При этом обязанность по оплате за потребленные ресурсы остается. И если долги будут увеличиваться, как снежный ком, приставы по обращению энергетиков готовы пойти на крайние меры, вплоть до ареста имущества и запрета на совершение сделок с недвижимостью.Между тем «Т Плюс» продолжает выполнять свои прямые обязанности по теплоснабжению. Компания в полной мере реализует программу по ремонту и модернизации теплоснабжающей инфраструктуры.Вместе с тем, при должной платежной дисциплине объем этих работ мог быть существенно увеличен, а качество предоставляемых компанией услуг значительно повышено.