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В ночь на 14 ноября на ул. Героев Хасана откроют движение по правой стороне, но закроют по левой
В ночь на 14 ноября движение по правой стороне участка будет запущено по асфальтобетонному дорожному покрытию. Водителям транспорта будет доступно две полосы для движения – по одной в каждом направлении, на участке ближе к перекрестку с Бродовским трактом будет организовано три полосы для движения транспорта. Дополнительная полоса будет организована при левом повороте с улицы Героев Хасана на Бродовский тракт для выезда из города. Также для увеличения пропускной способности до момента переключения газа в декабре четыре полосы будет доступно в районе ТЦ «Шоколад», затем там будет организовано две полосы по новому покрытию. Одновременно ремонтные работы начнутся на левой стороне.
Напомним, по контракту срок завершения ремонта – конец 2021 года. Проектом предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут обустроены тротуары с двух сторон и велодорожка.
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