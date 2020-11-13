В ночь на 14 ноября на ул. Героев Хасана откроют движение по правой стороне, но закроют по левой

В Перми продолжается ремонт улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского тракта. Работы по переустройству коммуникаций и сетей связи почти завершены. Благодаря этому уже в предстоящие выходные подрядная организация переключит движение на участке с левой на правую сторону, хотя ранее это планировалось сделать только весной следующего года.В ночь на 14 ноября движение по правой стороне участка будет запущено по асфальтобетонному дорожному покрытию. Водителям транспорта будет доступно две полосы для движения – по одной в каждом направлении, на участке ближе к перекрестку с Бродовским трактом будет организовано три полосы для движения транспорта. Дополнительная полоса будет организована при левом повороте с улицы Героев Хасана на Бродовский тракт для выезда из города. Также для увеличения пропускной способности до момента переключения газа в декабре четыре полосы будет доступно в районе ТЦ «Шоколад», затем там будет организовано две полосы по новому покрытию. Одновременно ремонтные работы начнутся на левой стороне.Напомним, по контракту срок завершения ремонта – конец 2021 года. Проектом предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут обустроены тротуары с двух сторон и велодорожка.