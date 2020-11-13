Отдых на Куршской косе

Куршская коса - длинная саблевидная полоска суши, которая простирается от Зеленоградска до Клайпеды. Коса входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее длина составляет почти 100 километров, вдоль косы располагаются шикарные песчаные пляжи. В теплое время года сюда приезжают отдыхать тысячи туристов из России и Прибалтики. Здесь имеется развитая инфраструктура - отдыхающие могут поселиться в фешенебельных гостиницах.

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Туристическая инфраструктура

Отели на Куршской косе Калининградской области отличаются большим разнообразием - здесь вы найдете и одноэтажные домики в стиле старой Европы, и коттеджные гостевые комплексы, выстроенные в соответствии с новейшими веяниями архитектуры. Опишем наиболее популярные среди туристов отели.

Гостевой дом «Понарт»

Гостевой дом находится в небольшом поселке Лесное, расположенном в национальном парке Куршская коса. Дом окружают величественные сосновые деревья, воздух здесь чист и наполнен морскими ароматами, смешанными с запахом свежей сосновой хвои. Чтобы дойти до моря, нужно преодолеть всего 200 метров. Дом принимает гостей круглый год, сюда часто приезжают целыми семьями.

Гостевой дом «Росситтен»

«Росситен» тоже находится в одном из поселков Куршской косы. Это мини-гостиница, где вы можете прогуляться по саду, самостоятельно приготовить барбекю, отдохнуть в уютном ресторане. Куршский залив располагается в 100 метрах от гостевого дома, а до Балтийского моря - около двух километров. Интерьер гостевого дома выполнен в традиционном сельском стиле, во дворе имеется кафе с тростниковой крышей. Постояльцы мини-гостиницы могут попариться в русской бане.

Отель "Вилла Элиза Заркау"

Пожалуй, нельзя найти более старой гостиницы на Куршской косе Калининградской области, чем «Вилла Элиза Заркау». Отель был выстроен в начале 20-го века и в 2011 году претерпел реставрацию. Гостиница находится в 25 км от аэропорта и имеет семь уютных номеров. Помимо основного двухэтажного здания, отель предлагает проживание в стилизованном под мельницу гостевом доме и нескольких бунгало.

Пляж располагается в 300 метрах от гостиницы, гостей отеля туда ежедневно возит автобус-электромобиль. В гостинице можно отдохнуть всей семьей, включая новорожденных младенцев и домашних животных.