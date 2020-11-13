В Дзержинском районе Перми борются с несанкционированными свалками

Проблемы со несанкционированными свалками в Дзержинском районе Перми решены, но возможно, временно. Речь о большой мусорной куче, видео которой в начале этой недели попало в сеть и вызвало разговоры о провале реформы в отдельно взятом районе.Наталья Антипина - участник рейда по контейнерным площадкам в микрорайоне Плехановский. Дело в том, что один из пунктов в списке проверки - место, где раньше находились мусорные баки, которые были в своё время ликвидированы, однако сюда продолжают нести мусор - это подтверждает и видео, выложенное в интернет.Наталья Антипина, председатель ТОС «Плехановский»: "Мы всё время здесь дежурим, смотрим, как идут люди, ведём разъяснительную работу с жителями, в каждый ящик почтовый мы положили информацию, куда нести мусор".Дело в том, пояснили представители районной администрации, что площадку ликвидировали по решению суда - слишком близко школа, и детский сад недалеко. Однако уже несколько раз приходилось привлекать подрядчика для уборки территории. Пока прошло несколько дней, мусора нет. Повесили пояснительный баннер — почему площадка ликвидирована, указаны места, куда сейчас можно выбрасывать мусор — сразу несколько адресов.С Натальей Антипиной прошлись по окрестностям, чтобы понять, насколько далеко от указанного места другие площадки. Председатель ТОС показала ближайшие контейнеры, и по её мнению, вполне удобно.На улице Рабочей контейнеры никто не убирал, однако суть проблемы заключалась в том, что никто из местных УК и ТСЖ не хотел брать площадку на свой баланс, в итоге было принято решение передать её муниципальной управляющей компании "Городское коммунальное тепловое хозяйство".Людмила Осинцева, директор ПМУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство»: "В ежедневном режиме оператор "Теплоэнерго" вывозит мусор, ещё у нас за каждой площадкой закреплён дворник, работают с 8 до пяти".Похожая история на Малкова, 18 - сейчас балансодержатель появился, а проверяющие в свою очередь смотрят, чтобы территория рядом с контейнерами были прибрана — за это отвечают управляющие организации, а за своевременное опустошение контейнеров — единый оператор "Теплоэнерго". Вадим Кондратов, заместитель начальника отдела ЖКХ администрации Дзержинского района г. Перми: "Мы составляем рейдовые задания на неделю вперёд, составляем маршруты, где мы будем ходить смотреть, состояние мониторим, информируем управляющие компании, владельцев места накопления отходов".Рейды проходят регулярно - каждую неделю, и проверяющие, кроме своих маршрутов, реагируют на сигналы от жителей, выезжая туда, где есть проблемы с уборкой или вывозом мусора.