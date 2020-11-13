← Упавший с 3 этажа ТРЦ юноша скрылся до приезда полиции
В Дзержинском районе Перми борются с несанкционированными свалками →
Минстрой Прикамья поручил подрядчикам ускорить строительство детских садов и школ в Перми
Три детских сада находятся в схожей степени готовности. Каждый из них планируется сдать в эксплуатацию в l квартале 2021 года. Сейчас на объектах ведется внутренняя отделка помещений, устройство внутренних инженерных сетей, благоустройство.
Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров поручил подрядчикам ООО «Юнайт» и ООО «Урал-Инвест» привлечь на стройки больше рабочих и ускорить темпы. «Сейчас на стройках работают по 60-70 человек, надо больше. До конца года основные строительные работы должны быть закончены, чтобы в l квартале 2021 года получить заключения о готовности объектов от ИГСН. Нужно ускориться и вести оставшиеся виды работ одновременно», – поручил Андрей Колмогоров.
На стройплощадке школы по ул. Юнг Прикамья, 3 подрядчик «ЖБК-Строй» уже выполнил устройство фундаментов и колонн первого яруса. Продолжается работа по возведению корпуса здания.
Подрядчик ООО «Стройуниверсал-Парма» выполняет кирпичную кладку внутренних и наружных стен здания школы по ул. Полины Осипенко, 46. Все объекты, вошедшие в маршрут выездного совещания, строятся в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Реализацию нацпроектов в Пермском крае лично контролирует губернатор Дмитрий Махонин.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Упавший с 3 этажа ТРЦ юноша скрылся до приезда полиции
Внимание, Вас снимают! Что умеют "умные" камеры
Сократить, закрыть, оптимизировать не получилось. Как родители отстояли сельскую школу
За сутки в Пермском крае выявлено 210 случаев коронавируса
В оперштабе объяснили, почему не переводят на дистант младших школьников
В Перми проверили качество содержания тротуаров
В Перми установлены 25 умных комплексов фото-видеофиксации
В Добрянке принимали «Безопасные и качественные дороги»
Пермский «МОНОfest» смогут увидеть зрители всего мира
Колоноскопия - все о процедуре
Добавить комментарий: