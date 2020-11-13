Минстрой Прикамья поручил подрядчикам ускорить строительство детских садов и школ в Перми

Минстрой Пермского края совместно с краевым Управлением капитального строительства, Инспекцией госстройнадзора края, Управлением госэкспертизы края, администрацией Перми провел выездное совещание с посещением стройплощадок детских садов и школ в столице Прикамья. Во время выездного совещания специалисты посетили пять объектов: детсад на 200 мест по​ ул.​ Байкальской,​ 26а, детсад на 360 мест по​ ул.​ Желябова,​ 16б, детсад на 200 мест по​ ул.​ Плеханова,​ 63, школу на 1100 учащихся по​ ул. Юнг Прикамья,​ 3​ и​ школу на 400 учащихся по​ ул.​ Полины​ Осипенко, 46.​Открытие детских садов и школы на​ ул.​ Полины​ Осипенко​ ожидается в 2021 году, сейчас подрядчики выходят на завершающую стадию работ. Школу по​ ул. Юнг​ Прикамья,​ 3​ планируется сдать в 2022 году.​Три детских сада находятся в схожей степени готовности. Каждый из них планируется сдать в эксплуатацию в l квартале 2021 года. Сейчас на объектах ведется внутренняя отделка помещений, устройство внутренних инженерных сетей, благоустройство.​Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров поручил подрядчикам ООО «Юнайт» и ООО «Урал-Инвест» привлечь на стройки больше рабочих и ускорить темпы. «Сейчас на стройках работают по 60-70 человек, надо больше. До конца года основные строительные работы должны быть закончены, чтобы в l квартале 2021 года получить заключения о готовности объектов от ИГСН. Нужно ускориться и вести оставшиеся виды работ одновременно», – поручил Андрей Колмогоров.​На стройплощадке школы по​ ул. Юнг​ Прикамья,​ 3​ подрядчик «ЖБК-Строй» уже выполнил устройство фундаментов и колонн первого яруса. Продолжается работа по возведению корпуса здания.Подрядчик ООО «Стройуниверсал-Парма» выполняет кирпичную кладку внутренних и наружных стен здания школы по​ ул.​ Полины​ Осипенко, 46. Все объекты, вошедшие в маршрут выездного совещания, строятся в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. ​Реализацию нацпроектов в Пермском крае лично контролирует губернатор Дмитрий Махонин.