Упавший с 3 этажа ТРЦ юноша скрылся до приезда полиции

Молодой человек, упавший с высоты третьего этажа в одном из пермских ТРК, после падения сбежал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу Перми. Сообщение о происшествии поступило сюда накануне, на место выехала оперативная группа, однако пострадавшего не застала, молодой человек ушел до прибытия полиции. При этом сообщений о травме из медицинских учреждений города в полицию не поступало. Напомним, в одном из пермских ТРК посетителя заподозрили в воровстве, убегая он сорвался с третьего этажа. Видео инцидента появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как молодой человек идет по залу магазина, голос за кадром, очевидно продавца, требует открыть рюкзак и показать, что в нем лежит. Параллельно молодой человек выкладывает что-то обратно на полки, затем появляется охрана. Следующий кадр фиксирует попытку молодого человека уйти от преследования: он перелезает через перила, его пытаются задержать, но человек срывается вниз.