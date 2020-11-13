← Внимание, Вас снимают! Что умеют "умные" камеры
Минстрой Прикамья поручил подрядчикам ускорить строительство детских садов и школ в Перми →
Упавший с 3 этажа ТРЦ юноша скрылся до приезда полиции
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← Внимание, Вас снимают! Что умеют "умные" камеры
Минстрой Прикамья поручил подрядчикам ускорить строительство детских садов и школ в Перми →
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11.11.2020 в 11:00
09.11.2020 в 13:23
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Минстрой Прикамья поручил подрядчикам ускорить строительство детских садов и школ в Перми
Упавший с 3 этажа ТРЦ юноша скрылся до приезда полиции
Внимание, Вас снимают! Что умеют "умные" камеры
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Внимание, Вас снимают! Что умеют "умные" камеры
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За сутки в Пермском крае выявлено 210 случаев коронавируса
В оперштабе объяснили, почему не переводят на дистант младших школьников
В Перми проверили качество содержания тротуаров
В Перми установлены 25 умных комплексов фото-видеофиксации
В Добрянке принимали «Безопасные и качественные дороги»
Пермский «МОНОfest» смогут увидеть зрители всего мира
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В Перми сотрудники ГИБДД сдали кровь в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП
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